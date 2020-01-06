الرئيس السيسي يهنئ طائفة الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- "أ ش أ": أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد يحيى إلى طائفة الأرمن الأرثوذكس؛ للتهنئة وحضور عيد الميلاد المجيد.​

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