محافظ القاهرة يشارك الأرمن الأرثوذكس والطائفة الإنجيلية احتفالات عيد الميلاد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة نائباً عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء احتفال بطريركية الأرمن الأرثوذكس بمنطقة الظاهر بعيد الميلاد المجيد برئاسة الأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس.
كما قدم محافظ القاهرة نائبا عن رئيس الوزراء التهنئة للطائفة الإنجيلية بكنيسة قصر الدوبارة بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد ، حيث كان في استقباله الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية وعدد من القيادات الدينية ورعاة الكنيسة.
ووجه المحافظ التهنئة للأقباط وجميع رؤساء الطوائف والإخوة المسيحيين في داخل البلاد وخارجها بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي أصبح عيدا لكل المصريين .. متمنياَ دوام الأمان والاستقرار على مصر، وداعياَ الله تعالى أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض وتأكيدا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعًا .
ومن المقرر ان يشارك المحافظ مساء اليوم جموع الأخوة الأقباط الأرثوذكس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وسط نخبة من الوزراء ورجال الدولة، مهنئاَ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
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