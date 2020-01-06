شاشات وإذاعات "الوطنية للإعلام" تحتفل بعيد الميلاد المجيد- الخريطة كاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تحتفل شاشات وإذاعات الهيئة الوطنية للإعلام بعيد الميلاد المجيد من خلال خريطة برامج متميزة تتضمن برامج وفترات مفتوحة لنقل مظاهر الاحتفال .

وأعدت الإذاعة المصرية خريطة برامج متميزة للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد عبر تطويع برامجها وسهراتها لتغطية مظاهر الاحتفال، حيث برامج شبكة البرنامج العام، خلال احتفالها معاني التآخي والتسامح والتعايش بين أبناء الوطن، كما تقدم سهرة دينية بعنوان "معا على الطريق" يتم تسجيلها داخل الكنيسة من خلال استضافة عالم دين إسلامي وعالم دين مسيحي وحوار معهما عن سماحة الأديان، وبرنامج "حديث الصباح" الذي يقدم مجموعة من الفقرات بعناوين مفهوم التعايش وميلاد المسيح وقوة المجتمع في وحدته وبين عام وعام وخطورة التعصب الذهبي.

وتحتفل إذاعة صوت العرب، بعيد الميلاد المجيد عبر إذاعة القداس على الهواء في ليلة عيد الميلاد، كما تطوع برامج" صباح الخير يا عرب" و"أنا في انتظارك" و"بعد الإعلان" للحديث عن المحبة والإخاء في ظل الوطن الواحد وتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بالعيد، والحديث عن مكانة مصر في المسيحية ورحلة العائلة المقدسة ورعاية الكنيسة المصرية للمسيحية على مر الزمان، كما تذيع أغاني عيد الميلاد خلال اليوم.

وتحتفل شبكة الشباب والرياضة بعيد الميلاد المجيد عبر عدد من الفترات، منها فترة مفتوحة لنقل قداس عيد الميلاد المجيد من مقر كاتدرائية ميلاد المسيح من العاصمة الإدارية، وفترة "مشاوير" تستضيف الأنبا موسى أسقف الشباب عضو المجمع المقدس وحوار عن ميلاد السيد المسيح ورحلة العائلة المقدسة لمصر ولماذا مصر تحديداً، كما تبث طوال اليوم تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد مع رجال الدين المسيحي.

وتقدم شبكة إذاعة الشرق الأوسط، برامج " العيد محبة" ولقاءات مع النجوم والشخصيات العامة عن مظاهر الاحتفال والتهاني المختلفة لكل الإخوة المسيحيين، و"سلام يا صاحبي" ويقدم لقاءات مع النجوم حول ذكرياتهم في الاحتفال والمشاركة في الأعياد، و"حول العالم" ولقاءات مع الكاتب والمؤرخ وسيم السيسي عن مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد في البلدان المختلفة، كما يتم تطويع عدد من الفترات خلال اليوم للاحتفال ومنها أكلة عيد وفكها شوية وليلة عيد.

أما شبكة الإذاعات الموجهة، فتحتفل بعيد الميلاد المجيد حيث تذيع البرنامج الأمهري والموجه لإثيوبيا تهنئة للمستمعين وأغاني خاصة بهذه المناسبة، كما يذاع قداس عيد الميلاد اليوم الاثنين على الهواء عقب انتهاء إرسال الإذاعة الأمهرية مباشرة، تليه أغنية باللغة الأمهرية مخصصة للاحتفال بعيد الميلاد، كما تذاع غدا الثلاثاء كلمة قداسة البابا مترجمة إلى اللغة الأمهرية، وسيذاع حديث خاص وأغاني بالعربية والأمهرية.

ويذيع برنامج صوت مصر، الموجه لأمريكا الشمالية تهنئة للمستمعين وجانب من قداس عيد الميلاد من الساعة 3.10 إلى 3.40 فجر الثلاثاء، وتذاع تهاني الكهنة بالكنيسة، وسيذيع كل من البرنامج العبري والبرنامج الروسي جانب من قداس الميلاد وتهنئة للمستمعين المسيحين وأغاني خاصة بهذه المناسبة .

وتقدم شبكة الإذاعات الإقليمية، من خلال خدماتها المختلفة خرائط للاحتفال بالمناسبة وإلقاء الضوء على قصة ميلاد المسيح ورحلة العائلة المقدسة وإبراز روح التسامح والمحبة والألفة بين الأديان السماوية، وتطوع الشبكة فقراتها المفتوحة وبرامجها المختلفة للاحتفال كما سيتم نقل القداس على الهواء مباشرة.

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وتأتي احتفالية الشبكة الثقافية، بعيد الميلاد المجيد عبر برامجها وفقراتها المفتوحة، حيث يطوع "البرنامج الثقافي" فقرات ثقافي بوك وبلا حدود للاحتفال، ويقدم "البرنامج الأوروبي" فقرة استعراض الصباح وعدد من الفقرات المفتوحة بمختلف اللغات، ويقدم "البرنامج الموسيقي" مقطوعات موسيقية وترانيم الميلاد.

من جانبه ، أعد التليفزيون المصري، خريطة عرض برامجي متميزة للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد عبر تطويع البرامج والسهرات لتغطية مظاهر الاحتفال..حيث تحتفل القناة الأولى بهذه المناسبة عبر برامج "صباح الخير يا مصر" و"الطباخ" و"الست هانم" و"مصر النهارده"، كما تقدم مجموعة من الأفلام التسجيلية مثل "دير سانت كاترين" و"رحلة العائلة المقدسة"، إلى جانب عرض مجموعة من الأغاني وتهنئة بعيد الميلاد.

وتطوع القناة الثانية برامج "طعم البيوت "و"مصر جميلة" و"بكرة لينا" و"حدث في مصر" و"على أرض مصر" و"فنون سينمائية" و"برنامج أيامنا" و"الشاشة الصغيرة" و"السجادة الحمراء" و"يامسهرني" و"أهل مصر" و"نجم وأغنيات" للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد.

أما القناة الفضائية فتطوع مجموعة من برامج البث المباشر لتغطية احتفال المصريين بالخارج بأعياد الميلاد المجيد ومنها برنامج "سيدتي" وبرنامج "مباشر من مصر"، كما تعرض القناة مجموعة من الأفلام ومنها "العتبة الخضراء" و"تجبها كدا تجيلها كدا هي كدا" ، وتقدم أيضا مجموعة من البرامج للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد ومنها "مزازيك" و"استوديو الثقافة" و"فنون مصرية" و"العالم من حولك" و"المرايا" و"موال من بلدي".

وعن القنوات الإقليمية، أعد قطاع القنوات الإقليمية خرائط برامج للاحتفال على مدار اليوم واستعراض مظاهر الاحتفال بالأقاليم المختلفة، وتتضمن الخريطة العديد من البرامج والفقرات المفتوحة وعرض مجموعة كبيرة من الألحان والأغاني الشهيرة المرتبطة بعيد الميلاد المجيد، فضلاً عن إذاعة مجموعة من الأعمال الدرامية والمسرحيات والأفلام الدرامية والأفلام التسجيلية ولقاءات على الهواء، بالإضافة لإذاعة الأغاني الخاصة بعيد الميلاد المجيد وأجزاء من حفلات ليالي التلفزيون.

كما تقدم قنوات القطاع عددا من الأفلام التسجيلية مثل رحلة العائلة المقدسة، وبصمات على أرض المحروسة، ومجمع الأديان، وأجراس السلام، ودير سانت كاترين، وكاتدرائية الكاثوليك، ودير مينا العجائبي..حيث تحتفل قناة القاهرة عبر برنامج "صباح القاهرة" وحلقة خاصة عن احتفالات الأخوة المسيحيين بالعيد، وبرنامج "الأيدي الناعمة"، وبرنامج "واحة القلوب" وحلقة عن السيد المسيح في القرآن الكريم، وبرنامج "أفريقيا" واستعراض لاحتفالات عيد الميلاد المجيد في الدول الأفريقية، وبرنامج "العاصمة والناس"، إلى جانب عرض مسلسل للأطفال عن قصة سيدنا عيسى .

وتقدم قناة القنال برنامج "صباح القنال" الذي يطوع حلقته للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وبرنامج "ست الكل"، وبرنامج "مزيد من التفاصيل" وتغطية خاصة حول احتفالات الإخوة الأقباط بأعياد الميلاد، وبرنامج "الأمم الأخلاق"، وبرنامج "القنال اليوم" وحلقة خاصة بالأعياد، وكذلك برنامج "موال عشان القنال"، وبرنامج "السوايسة"، أما قناة الإسكندرية فتقدم برنامج "صباح الإسكندرية" وحلقة خاصة على الهواء للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وبرنامج "كلنا واحد"، وبرنامج "دنيا جديدة" والذي يقدم أكلات خاصة بالأعياد إلى جانب ديكورات المنزل والرحلات في العيد، وبرنامج "مصر بتتغير"، وبرنامج "شباب على طول" واستعراض مشاركة الشباب في الاحتفال بالأعياد، وبرنامج "منوعات غنائية"، وبرنامج "الإسكندرية اليوم"، وبرنامج "مجلتنا الأفريقية" وحلقة خاصة عن الاحتفال مع الأفارقة بالإسكندرية.

وتقدم قناة الدلتا برنامج "لله الأسماء الحسنى" وحديث حول النسيج الواحد للمسلمين والأقباط، وبرنامج "الأرض الطيبة"، وبرنامج "النص الحلو"، وبرنامج "إيد واحدة"، وبرنامج "من بلدي" الذي يعرض احتفالات الكنيسة بأعياد الميلاد المجيد.

وتحتفل قناة طيبة بهذه المناسبة عبر برنامج "صباح طيبة" وحلقة خاصة بعيد الميلاد المجيد، وبرنامج "حياتنا"، وبرنامج "شارع الجنوب"، وبرنامج "اللعبة الحلوة"، وبرنامج "مصر في عيونهم"، أما قناة الصعيد فتحتفل عبر تطويع عدد من البرامج للاحتفال منها برنامج "صباح الصعيد"، وبرنامج "درة الوادي"، وبرنامج "ست الكل" وحلقة خاصة عن الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد ومظاهر الاحتفال في البيوت المصرية، وبرنامج "نبض الشارع" ويستعرض مظاهر تأمين الكنائس والميادين للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كما تقدم القناة فترة مفتوحة بعنوان رسالة حب وسلام، وبرنامج "أهل القرية" في حلقة مطوعة عن الاحتفال بعيد الميلاد ومشاركة المسلمين في الاحتفال، وبرنامج "آخر النهار"، إلى جانب عرض حفل ليالي التلفزيون.