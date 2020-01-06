بينها مدير مكتب المحافظ.. جنوب سيناء تعلن عن 3 وظائف شاغرة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت محافظة جنوب سيناء عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف التخصصية "المجموعة النوعية للوظائف القيادية" طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وقال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء إن المحافظة في حاجة لشغل 3 وظائف قيادية هي "مدير عام شئون مكتب المحافظ، ومدير عام شئون التنمية، مدير عام الشئون المالية والإدارة".

وأوضح المحافظ أنه على المتقدم لهذه الوظائف اجتياز الاختبارات المقررة عقب فتح باب التقدم لشغل هذه الوظائف لمدة شهر اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 6 يناير 2020.

