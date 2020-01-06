أخبر شقيقيها هاتفيًا.. المتهم بقتل زوجته يسلم نفسه لقوات الشرطة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تمكنت الأجهزة الأمنية في الدقهلية من كشف واقعة العثور على جثة سيدة في العقد الثاني من عمرها داخل مسكنها في شارع سوق الجملة بمدينة المنصورة.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العقيد أحمد الجميلي، مأمور قسم أول المنصورة، بورود بلاغ من أحد الأشخاص يفيد قيامه بقتل زوجته بشارع الجلاء بمدينة المنصورة.

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انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة بقيادة الرائد حمدي الطنبولي، رئيس مباحث القسم، إلى موقع البلاغ، وتبين مقتل "شيماء إ.م" 20 سنة، وبها طعنة في الرقبة وأخرى في البطن.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "السعيد .ن.م"، 25 سنة مبلط سيراميك، بسبب خلافات سابقة بينهما وأن بعض المقربين تدخلوا للصلح بينهما ليلة أمس وبعد العودة للمنزل نشب بينهما الشجار مرة أخرى، واعتدى عليها المتهم بسكين وأحدث بها الإصابات المذكورة، وأغلق المنزل عليها، مع طفلها البالغ من العمر 4 سنوات واتصل بشقيقها وأخبره أنه قتل شقيقته، وتوجه للقسم بعدها لتسليم نفسه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.