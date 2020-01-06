بحوزته هيروين.. أمن القاهرة يضبط عاطل سرقة سيارة تاجر في باب الشعرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عاطل لسرقته سيارة وبداخلها مبلغ مالي ومستلزمات تصنيع، أثناء توقفها في أحد الشوارع الجانبية بمنطقة باب الشعرية.
تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من "تاجر أحذية -مقيم بالشرقية" باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبداخلها "مبلغ مالي -جهاز DVD - مستلزمات أحذية".
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة وتتبع خط سير هروب المتهم، أمكن العثور على السيارة المستولى عليها بمحيط دائرة القسم وتبين سرقة محتوياتها، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب تلك الواقعة "عاطل-مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، سبق اتهامه في 54 قضية".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته "11 جرام من مخدر الهيروين -كمية من مفاتيح السيارات المصطنعة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" باستخدام المفتاح المضبوط بحوزته، وأضاف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
تم بإرشاد المتهم، ضبط المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها، وأضاف بقيامه بإنفاق المبلغ المالي على شراء المواد المخدرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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