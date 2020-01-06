ليبيا / فائز السراج يؤدي اليوم زيارة إستعجاليّة إلى الجزائر

نقل موقع "البلاد" الجزائري أمس، الأحد 5 جانفي 2019، عن مصدر دبلوماسي مقرب لم يسمه، أن رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج سيقوم بزيارة إستعجالية للجزائر اليوم الإثنين.
وأضاف أن وفدا دبلوماسيا سيرافق السراج في زيارته للجزائر يضم وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة وبعض القيادات العسكرية، فيما لم يصدر حتى الآن بلاغ رسمي من البلدين بخصوص الزيارة.
وأوضح الموقع أن الوفد سيصل الجزائر صباح اليوم لإجراء مقابلات مع الوزير الأول عبد العزيز جراد ووزير الخارجية صبري بوقادوم، قبل أن يلتقي الوفد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
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