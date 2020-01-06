أفادت وزارة الخارجية المصرية اليوم، الإثنين 6 جانفي 2020، بأن يوم الأربعاء المقبل سيتم إجتماع وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص لبحث التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي.

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كانت هذه تفاصيل خبر تغيب عنه تونس والجزائر، الأربعاء المقبل إجتماع وزراء خارجيّة مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص حول الملف الليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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