وزير الخارجيّة التركي في زيارةٍ اليوم إلى الجزائر

يقوم وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو اليوم، الإثنين 6 جانفي 2019، بزيارة عمل إلى الجزائر.

وأفادت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، بأن وزير الخارجية التركي، تشاووش أغلو سيحل اليوم بالجزائر في زيارة عمل تدوم يومين.

وأشار نفس المصدر إلى أن وزير الخارجية التركي سيلتقي مع وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم لتبادل محادثات العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وسيتم أثناء هذا اللقاء تبادل وجهات النظر بخصوص قضايا دولية وإقليمية.