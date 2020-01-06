"الموت من الأعلى" أخطر الفرق العسكريّة الأمريكيّة تصل الخليج

أرسل الجيش الأمريكي، مجموعة جديدة من كتيبة المشاة المظـليين، إلى الشرق الأوسط، وسط توتر بين واشنطن وطهران إثر عملية اغتيال قائد فيـلق القدس، قاسم سليماني، في ضـربة أميركية أمام مطار بغداد.

وأفادت "سكاي نيوز عربية" بأن مجموعة جديدة من كتيبة المشاة المظليين، من الفرقة 82 المحمولة جوا، التابعة للجيش الأميركي، غادرت قاعدة "فورت براغ"، في ولاية نورث كارولينا الأميركية.

ومن المقرر أن تنضم هذه القوات إلى ما يقارب 750 جنديا أرسلوا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى منطقة الشرق الأوسط.

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وكانت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون قد أعلنت عزمها إرسال نحو 3 آلاف جندي إضافي للمنطقة من الفرقة 82.

وتعرف هذه الفرقة 82 باسم "الموت من الأعلى"، كما تسمى أيضا بفرقة "الشيطان 82"، وهي فرقة مشاة أميركية محمولة جوا.