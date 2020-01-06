الإمارات ترحب بتأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالإعلان عن تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحرالأحمر وخليج عدن؛ بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقاً لـ أ ش أ.
الإماراتية "وام" ، أن من شأن هذا المجلس أن يعزز من آليات الاستقرار والتعاون والتنسيق بين الدول المطلة على البحر الأحمر والمنطقة بأكملها.
وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان اليوم الاثنين، أوردته وكالة الأنباء
الأحمر وخليج عدن يمثل بعدا مؤسسيا ضروريا للتنسيق بين جميع هذه الدول والتعاون فيما بينها؛ بما يعود بالفائدة عليها وعلى شعوب المنطقة.
وأكدت أن مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر
الأحمر وخليج عدن والتوقيع على ميثاق المجلس.
وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية جهود المملكة العربية السعودية الدبلوماسية ودورها المحوري في الوصول إلى تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر
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