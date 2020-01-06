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الإمارات ترحب بتأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر

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رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالإعلان عن تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر

الأحمر وخليج عدن؛ بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقاً لـ أ ش أ.


وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان اليوم الاثنين، أوردته وكالة الأنباء

الإماراتية "وام" ، أن من شأن هذا المجلس أن يعزز من آليات الاستقرار والتعاون والتنسيق بين الدول المطلة على البحر الأحمر والمنطقة بأكملها.


وأكدت أن مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر

الأحمر وخليج عدن يمثل بعدا مؤسسيا ضروريا للتنسيق بين جميع هذه الدول والتعاون فيما بينها؛ بما يعود بالفائدة عليها وعلى شعوب المنطقة.


وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية جهود المملكة العربية الدبلوماسية ودورها المحوري في الوصول إلى تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر

الأحمر وخليج عدن والتوقيع على ميثاق المجلس.
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