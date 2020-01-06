وزير الدفاع الروسي يبحث مع رئيس الأركان الإيراني منع التصعيد في الشرق الأوسط

بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، هاتفيًا اليوم الاثنين، مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري خطوات منع التصعيد في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط المرتبطة بمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وفقا لـ أ ش أ.



وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية أن شويجو وباقري ناقشا، خلال الاتصال الهاتفي، خطوات عملية لمنع تصعيد الموقف في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط في أعقاب مقتل قاسم سليماني.



يُذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" كانت قد أعلنت صباح يوم الجمعة الماضي أنها نفذت ضربة بالقرب

من مطار بغداد في العراق، قُتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وقيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس.. فيما أعلنت طهران من جانبها أنها سترد بشكل قاسٍ على عملية القتل.



وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن العمليات العسكرية السرية في أنحاء الشرق الأوسط، خاصة في العراق وسوريا، وصُنف من قِبلها كداعم للإرهاب.