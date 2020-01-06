واشنطن بوست: اغتيال سليماني نتيجة ضغوط حثيثة من بومبيو

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية النقاب عن أن قرار الولايات المتحدة اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني يأتي بعد ضغوط حثيثة من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للتحرك ضد إيران، الأمر الذي أدى إلى التسبب في مخاطر حقيقية، وفقاً لـ أ ش أ.



وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين أن بومبيو استيقظ الثلاثاء الماضي على مكالمة هاتفية تنبهه إلى احتجاجات كبيرة خارج السفارة الأمريكية في بغداد.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه مع تدهور الأوضاع الأمنية حول مقر السفارة الأمريكية، ناقش بومبيو في اتصالات هاتفية هذا التهديد الأمني مع وزير الدفاع مارك

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إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة وماثيو تولر السفير الأمريكي لدى العراق.



ونسبت إلى مسؤولين أمريكيين، رفضوا الكشف عن هويتهم لمناقشتهم مداولات داخلية، القول إن وزير الخارجية الأمريكي تحدث أيضا إلى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عدة مرات بصورة يومية الأسبوع الماضي؛ ما أدى إلى قرار ترامب بالموافقة على اغتيال سليماني أمام إلحاح بومبيو ومايك بنس نائب الرئيس الأمريكي.



في السياق ذاته ، ذكر مسؤول أمريكي أن بومبيو كان قد خسر نقاشا مشابها الصيف الماضي عندما رفض ترامب الانتقام عسكريا من إيران عقب

إسقاطها طائرة مراقبة أمريكية، الأمر الذي أصاب بومبيو بالاكتئاب.. إلا أن التغييرات الأخيرة في فريق ترامب للأمن القومي وقلق ترامب المفاجئ من أن ينظر إليه على أنه متردد أمام العدوان الإيراني فتح الباب مجددا أمام بومبيو للضغط من أجل هذا التحرك الذي كان يؤيده ويدعو إليه من قبل.



ووصفت "واشنطن بوست" إعطاء ترامب الضوء الأخضر بتوجيه ضربة جوية قرب مطار بغداد أسفرت عن مقتل سليماني وآخرين بأنه يمثل انتصارا بيروقراطيا لبومبيو؛ لكنه ينطوي في طياته على العديد من المخاطر الأخرى، منها اندلاع حرب إقليمية ممتدة في الشرق الأوسط، واغتيالات انتقامية للأمريكيين المنتشرين حول العالم، وتعليق المعركة ضد داعش، وإغلاق الممرات الدبلوماسية لاحتواء البرنامج النووي الإيراني، ورد فعل عنيف من العراق التي صوت برلمانها أمس على طرد كل القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد.