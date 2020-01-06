رئيس النيجر يؤكد رفض بلاده أي تدخل خارجي في الشأن الليبي

أكد رئيس النيجر محمد يوسفو، رفض بلاده أي تدخل خارجي في الشأن الليبي، وفقاً لما ذكرته أ ش أ.
تم بحث العلاقات الثنائية، وتطورات الأحداث في ليبيا والمنطقة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده يوسفو مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الذي يزور النيجر حاليا؛ حيث
رفض أي اتفاقات أو معاهدات لا يقرها مجلس النواب الليبي، وشددا على أهمية العمل من خلال الاتحاد الأفريقي لمساعدة ليبيا، وترك الليبيين لاختيار من يحكمهم بإرادتهم الحرة.
وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - إن الجانبين أكدا
ومن المقرر أن يلتقي يوسفو - وفق البيان - عددا من رؤساء الدول الأفريقية خلال الأيام المقبلة لإيجاد حل سريع للأزمة الليبية.
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