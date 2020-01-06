رئيس النيجر يؤكد رفض بلاده أي تدخل خارجي في الشأن الليبي

أكد رئيس النيجر محمد يوسفو، رفض بلاده أي تدخل خارجي في الشأن الليبي، وفقاً لما ذكرته أ ش أ.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده يوسفو مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الذي يزور النيجر حاليا؛ حيث

تم بحث العلاقات الثنائية، وتطورات الأحداث في ليبيا والمنطقة.



وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - إن الجانبين أكدا

رفض أي اتفاقات أو معاهدات لا يقرها مجلس النواب الليبي، وشددا على أهمية العمل من خلال الاتحاد الأفريقي لمساعدة ليبيا، وترك الليبيين لاختيار من يحكمهم بإرادتهم الحرة.



ومن المقرر أن يلتقي يوسفو - وفق البيان - عددا من رؤساء الدول الأفريقية خلال الأيام المقبلة لإيجاد حل سريع للأزمة الليبية.