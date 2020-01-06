الكويت والسعودية تبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم الاثنين، مع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وفقاً لـ أ ش أ.



واستعرض الجانبان خلال اللقاء، أوجه العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين،

بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.يشار إلى أن اللقاء عقد بحضور كل من وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وسفير الكويت لدى السعودية الشيخ علي خالد الجابر الصباح.

وكان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، قد وصل والوفد المرافق له إلى الكويت في وقت سابق اليوم، لنقل رسالة شفهية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.