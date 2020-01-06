العاهل السعودي يبحث مع وزراء خارجية الدول المطلة على البحر الأحمر تعزيز التعاون المشترك

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، مع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، عددا من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون

المشترك، بما يعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة، وفقا لـ أ ش أ.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ذلك جاء خلال استقبال العاهل السعودي لوزراء خارجية مصر سامح

شكري، والأردن أيمن الصفدي، وإريتريا عثمان صالح، واليمن محمد الحضرمي، والسودان أسماء محمد عبدالله، وجيبوتي محمود يوسف، والصومال أحمد عيسى عوض.



وثمن خادم الحرمين الشريفين، خلال اللقاء، خطوة تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والتوقيع على ميثاق المجلس.