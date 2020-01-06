المتحدث باسم الحكومة البريطانية: تخلي إيران عن قيود الاتفاق النووي يبعث على "القلق"

حث المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية، السلطات العراقية على ضمان إمكانية مواصلة التحالف الدولي عمله لمكافحة الإرهاب، وفقا لـ أ ش أ.

وقال المتحدث - في تصريحات بثتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم / الاثنين / - في نبأ عاجل - إن

(لندن ) ليس لديها خطط لفرض عقوبات على العراق.وعلى صعيد التطورات في إيران ، أوضح المتحدث ، أن إعلان إيران بشأن الاتفاق النووي أمر يبعث على القلق.



وكانت إيران قد أعلنت أمس الأحد،

أنها لم تعد ملتزمة بأية قيود ينص عليها الاتفاق الموقع مع الدول الكبرى عام 2015 بشأن برنامجها النووي، وذلك عقب الضربة الجوية الأمريكية الأخيرة على مطار بغداد، والتي أسفرت عن مقتل قاسم سليماني ، قائد ما يسمى "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى مقتل نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" خلال الضربة الجوية.