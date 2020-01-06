حث المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية، السلطات العراقية على ضمان إمكانية مواصلة التحالف الدولي عمله لمكافحة الإرهاب، وفقا لـ أ ش أ.
وقال المتحدث - في تصريحات بثتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم / الاثنين / - في نبأ عاجل - إن
وعلى صعيد التطورات في إيران ، أوضح المتحدث ، أن إعلان إيران بشأن الاتفاق النووي أمر يبعث على القلق.
أنها لم تعد ملتزمة بأية قيود ينص عليها الاتفاق الموقع مع الدول الكبرى عام 2015 بشأن برنامجها النووي، وذلك عقب الضربة الجوية الأمريكية الأخيرة على مطار بغداد، والتي أسفرت عن مقتل قاسم سليماني ، قائد ما يسمى "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى مقتل نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" خلال الضربة الجوية.
وكانت إيران قد أعلنت أمس الأحد،
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الحكومة البريطانية: تخلي إيران عن قيود الاتفاق النووي يبعث على "القلق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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