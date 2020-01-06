بطرس الراعي: التدهور الاقتصادي وراءه سياسيون لبنانيون يعرقلون تشكيل الحكومة

انتقد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، المسئولين السياسيين في لبنان الذين يعرقلون إنجاز تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أنهم أوصلوا البلاد إلى التدهور الاقتصادي والمالي والمعيشي الحاد الذي يشهده لبنان حاليا، وفقاً لـ"أ ش أ".
خلال عظة عيد الغطاس، أن سياسة المحاصصة في الوظائف والمال العام التي انتهجها المسئولون السياسيون والتفرد لأغراض خاصة وانتهاكهم المتكرر للدستور ووثيقة الوفاق الوطني اللبناني (اتفاق الطائف) تسببت في الأوضاع الراهنة شديدة التدهور والتأزم.
اعتبر بطريرك الموارنة - في كلمة اليوم الإثنين،
وأشار إلى أن هناك حالة من التجاهل و"صم الآذان" عن صرخة النقابيين في إضراباتهم، ومطالب انتفاضة الشعب في جميع المناطق اللبنانية ومن جميع الطوائف والأحزاب والمستمرة منذ أكثر من 80 يوما.
وأعرب البطريرك الماروني عن أمله في أن يتجاوز لبنان أزماته الراهنة عبر تشكيل حكومة متحررة من نفوذ السياسيين والحزبيين "المأسورين في مصالحهم وحساباتهم الخاصة"، على حد تعبيره.
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