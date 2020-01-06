رئيس وزراء اليابان يدعو للتهدئة بالشرق الأوسط

دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الإثنين، جميع الأطراف المعنية إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لتجنب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، معربا عن بالغ قلقه بشأن الوضع الحالي في المنطقة، حسب ما ذكرته وكالة "أ

ش أ".



وشدد آبي، خلال مؤتمر صحفي وفقا لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية، على مواصلة اليابان جهودها الدبلوماسية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى عدم وجود أي تغيير في خطط

طوكيو لإرسال قوات الدفاع الذاتي إلى المنطقة لضمان آمن السفن التجارية هناك.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الياباني وسط تصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط خلال الآونة الأخيرة بعد غارة جوية أمريكية بالقرب من مطار بغداد، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.