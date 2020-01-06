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البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في كينيا

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أدانت مملكة البحرين الهجوم الإرهابي الذي وقع بمدينة "لامو" في جمهورية كينيا واستهدف قاعدة عسكرية تستخدمها قوات أمريكية وكينية، وفقاً لـ أ ش أ.
وجددت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء

البحرينية "بنا" اليوم الاثنين ، موقف المملكة الثابت الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله، والداعي إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي بما يكفل القضاء على الإرهاب وتجفيف منابع دعمه وتمويله.


أعربت الوزارة عن بالغ التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.


وكان الجيش الكيني قد أعلن أمس الأحد مقتل 4 مسلحين في هجوم شنه مسلحون من حركة الشباب الصومالية على قاعدة عسكرية بمنطقة "لامو" تستخدم من قبل القوات الأمريكية والكينية.

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