خادم الحرمين يلتقي وزراء خارجية الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وبحث اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبارك خادم الحرمين الشريفين تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والتوقيع على ميثاق المجلس. اقرأ أيضاً... الإمارات ترحب بتأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

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