مقتل 20 من القوات السورية في هجوم لـ "داعش" شرقي البلاد

كشفت وسائل إعلام سورية عن مقتل أكثر من 20 من عناصر الجيش السوري وأسر آخرين في هجوم شنه مقاتلو تنظيم "داعش" الإرهابي على مواقع للقوات السورية في بادية ريف دير الزور شرق سوريا فجر اليوم الاثنين .
وقالت المصادر إن مسلحي "داعش" شنوا هجوماً استهدف مواقع القوات الحكومية السورية في مناطق السخنة بريف حمص الشمالي الشرقي ومناطق كباجب والشولا وهريبشة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي .
وأكدت المصادر أن هناك عناصر من القوات الحكومية هربوا في البادية أثر الهجوم ولم يعرف بعد مصيرهم بعد .
وأوضحت المصادر أن "طريق دير الزور تدمر في منطقتي الشولا، جنوب دير الزور، ومنطقة السخنة غير أمنة بالنسبة لحركة المدنيين ".
وتعرضت مواقع القوات الحكومية السورية لهجمات متكررة من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، الذين لا يزالون يسيطرون على مناطق في بادية دير الزور الجنوبية الشرقي القريبة من الحدود العراقية.
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