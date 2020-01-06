كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للإعداد والتجهيز.. وصول عناصر من المخابرات التركية إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر مطلعة، وصول عناصر في الاستخبارات التركية إلى طرابلس تمهيدا لدخول القوات التركية بعدها.

وأشارت المصادر، إلى أن عناصر استطلاع استخباراتية من الجيش التركي دخلت العاصمة الليبية للإعداد والتجهيز لاستقبال القوات التركية القادمة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، أعلن أمس الأحد، أن القوات التركية بدأت بالتوجه تدريجيا إلى ليبيا، في وقت متأخر، ووصول مقاتلين من جنسيات مختلفة إلى طرابلس قادمين من سوريا.

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ونقلت المصادر، أن تركيا سلّمت الوفاق أجهزة رؤية ليلية وأجهزة كشف الألغام والمفرقعات وأسلحة تركية خفيفة ومتوسطة.

وأبرمن حكومة الوفاق، اتفاقية سرية مع أنقرة للتكفل ماديا بضحايا تركيا، تضمن دفع الوفاق تعويضات لمصابين أو قتلى من الجانب التركي.

في السياق، أفادت بأن عبد الحكيم بلحاج اجتمع بقيادات من الإخوان وإخوان ليبيا في تركيا.