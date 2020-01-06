كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفارة الأمريكية بليبيا تصف الغزو التركي بالتدخل الأجنبي السام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت السفارة الأمريكية فى ليبيا، اليوم الإثنين، بيانًا انتقدت فيه تركيا لإرسالها مقاتلين سوريين إلى البلاد.

ووصفت السفارة الأمريكية بطرابلس، الغزو التركي في ليبيا بالتدخل الأجنبى السام.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، إن هذا التدهور فى الأمن يسلط الضوء على مخاطر التدخل الأجنبى السام فى ليبيا مثل وصول مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا وأيضا نشر مرتزقة روس. وتابع البيان قائلا إن كلا الأطراف الليبية لديها مسئولية إنهاء هذا التدخل الخطير للقوات الأجنبية، التى تساهم فى سقوط ضحايا مدنيين وتضر بالبنية التحتية المدنية على حساب الليبيين.

Advertisements

وأضافت أنها تدعم الخطوات الليبية لإنهاء العنف ووقف التدخل الخارجى وبدء مناقشات بمساعدة الأمم المتحدة وهو الطريق الوحيد للسلام والرخاء المستمر.

وكان رئيس تركيا رجب طيب أردوغان قد قال أمس، الأحد، إن وحدات الجيش التركى فى طريقها إلى ليبيا لدعم مليشيات الوفاق بقيادة فايز السراج فى طرابلس. وأضاف أردوغان فى تصريحات تلفزيونية أيضا أنه سيرسل أفراد عسكريين إلى ليبيا.

من جانبها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنه ليس من الواضح حجم القوى التى تنوى تركيا إرسالها، لكن المحللين الأتراك تحدثوا عن مزيد من القوة البرية والبحرية والجوية، وأشاروا إلى أن أنقرة تخطط لإقامة قاعدة برية وبحرية، ربما فى مصراتة لتدريب مليشيات ليبية.