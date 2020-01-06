كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عملات الملاذ الآمن تحت الطلب وسط التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كان الطلب على الين والعملات الأخرى التي تعتبر ملاذا آمنا اليوم الاثنين، جنبًا إلى جنب مع الأصول مثل الذهب، حيث يخشى المستثمرون من أن مقتل أكبر قائد عسكري إيراني على يد الولايات المتحدة يمكن أن يؤدي إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط. وفقًا لصحيفة هيرالد كرونيكل.

ومددت هذه التحركات رحلة جوية إلى بر الأمان، بدأت يوم الجمعة بعد مقتل اللواء قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار على قافلته في مطار بغداد.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من "انتقام كبير" إذا قامت إيران بالرد، في حين تعهد القائد الرئيس الإيراني بطرد الولايات المتحدة من المنطقة.

ويوم الأحد، أبعدت إيران نفسها عن الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018، قائلة إنها ستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكنها لن تحترم أي قيود على أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وارتفع الين الياباني اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 107.77 مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات الآسيوية، وكان آخر ارتفاع بنسبة 0.2٪ في اليوم عند 108.

وكان سعر الذهب الفوري 1.4٪، عند أعلى مستوى خلال سبع سنوات تقريبًا، وارتفع النفط وسط مخاوف من أن يؤدي أي صراع في المنطقة إلى تعطيل الإمدادات العالمية.

وتم تداول الفرنك السويسري، وهو عملة آمنة أخرى، دون تغيير، على الرغم من قربه من أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.0824 الذي وصل إليه مقابل اليورو يوم الجمعة..

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وكان الدولار أضعف قليلًا مقابل اليورو، مع ارتفاع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1٪، إلى 1.1167 دولار.

من ناحية أخرى، كانت مقاييس التذبذب الضمني في زوج العملات الأكثر تداولًا هادئة، مما يشير إلى أن المستثمرين لم يفروا بعد لإضافة الحماية إلى محافظهم الاستثمارية عن طريق شراء خيارات العملات.

وكانت العملات الحساسة تجاه الرغبة في المخاطرة العالمية أضعف، بما في ذلك الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي.

وقال لي هاردمان، محلل العملات في MUFG: "من شبه المؤكد أن ترد إيران على نطاق ونطاق وحجم".

وقال هاردمان "من المرجح أن يظل المشاركون في السوق متوترين إلى أن يكون هناك وضوح أكبر حول كيفية استمرار التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران"، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية قد تضر بالنمو الاقتصادي العالمي، خاصةً إذا زاد سعر الفط.

ومع ذلك، لم يتعزز حتى الآن العملات المرتبطة بالنفط مثل الدولار الكندي، والتاج النرويجي، والروبل الروسي. على الرغم من أن خام برنت واصل ارتفاع الأسبوع الماضي وتجاوز 70 دولارًا اليوم الاثنين للمرة الأولى منذ سبتمبر.

وفي مكان آخر، كان تداول الجنيه البريطاني ثابتًا عند 1.3076 دولار وعند 85.44 بنس مقابل اليورو قبل أسبوع حاسم حيث من المقرر أن يجتمع المشرعون البريطانيون لمناقشة صفقة الطلاق في الاتحاد الأوروبي التي وافق عليها رئيس الوزراء بوريس جونسون مع بروكسل.