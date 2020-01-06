كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع لدول البحر الأحمر لبحث التغولات التركية والإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجتمع وزراء خارجية كيان دول سواحل البحر الأحمر، اليوم الإثنين، في العاصمة السعودية الرياض، لبحث التغولات التركية والإيرانية.

وقالت صحيفة "اليوم" السعودية، إن الاجتماع يرمي إلى تحقيق المصلحة الأمنية، والسياسية، والاستثمارية، وتأمين حركة الملاحة البحرية في هذا الممر المائي الدولي الأهم.

وأضافت أن الدول السبع تجتمع لمواجهة التدخلات الأجنبية في الممر المائي الاستراتيجي، بعد التغولات التركية والإيرانية التي تركز على دول استغلت كل من أنقرة وطهران أوضاعها الداخلية الهشة لتأسيس نفوذهما وإيجاد موطئ قدم في هذه المنطقة الحيوية.

Advertisements

وكشف مراقبون، أن الاجتماع، سيتناول توحيد صف دول ضفاف البحر الأحمر لتفادي التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة الحساسة، خاصةً فيما يتعلق بالأمن والاستقرار.

يذكر أن الكيان يضم السعودية، والسودان، وجيبوتي، والصومال، ومصر، واليمن، والأردن.