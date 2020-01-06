كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند.. وزير يلقي باللوم على زعماء المعارضة لتضليل الأقليات حول قانون الجنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، ومجلس وزرائه والحزاب باللوم على بعض زعماء المعارضة لتضليل الأقليات في قانون الجنسية، 2019. أطلق الحزب برنامج توعية على مستوى الدولة لتبديد المعلومات الخاطئة على الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه: "الكونجرس، وخاصة راهول غاندي وبريانكا غاندي، يضللون الأقليات في البلاد. لن يتم إلغاء جنسية أي شخص بموجب قانون تعديل الجنسية. إنه عمل لإعطاء الجنسية"، ملقيًا باللوم على حزب المؤتمر في أعمال الشغب التي وقعت في جميع أنحاء البلاد خلال الاحتجاجات بعد إقرار القانون.

عارض حزب المؤتمر قانون الجنسية والسجل الوطني المقترح للمواطنين. السجل الوطني للمواطنين هو ممارسة لتحديد المتسللين غير الشرعيين الذين يعيشون في الهند. وقادت رئيسة الكونجرس العاملة سونيا غاندي الشهر الماضي وفدًا معارضًا لرئيس الهند يسعى إلى سحب القانون.

وقال زعيم الكونجرس، بي تشيدامبارام، اليوم الاثنين، إن السجل الوطني للمواطنين هو "خطة شريرة ومؤذية" لتقسيم البلاد.

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أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن قانون الجنسية "يعبر عن روح الوئام والرحمة التي تنتهجها الهند"، لكن جماعات المصالح الخاصة التي تعارض هذا القانون تحتج الآن ضد البرلمان الهندي.

سنت الحكومة الهندية في الهند قانون تعديل الجنسية في 12 ديسمبر 2019. يمنح الجنسية الهندية للبوذيين المضطهدين والمسيحيين والهندوس والجاينيه والسيخ والبارسيون من أفغانستان وباكستان وبنجلاديش، الذين دخلوا الهند بطريقة غير شرعية قبل 1 يناير 2015، ولكن لا يمنح نفس الحقوق للمسلمين.

أثار قانون الجنسية الجديد الذي سنته الحكومة الفيدرالية الهندية في أوائل ديسمبر 2019 احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد. يمنح القانون الجنسية الهندية للأقليات المضطهدة - الهندوس والبارسيين والمسيحيين والبوذيين والجاينيه في أفغانستان وبنجلاديش وباكستان، باستثناء المسلمين.

ادعت عدة أحزاب معارضة وطلاب وأشخاص من مختلف مناحي الحياة أن القانون ينتهك الدستور لكونه ينطوي على تمييز ضد المجتمع الإسلامي. ومع ذلك، شنت الحكومة ورئيس الوزراء مودي حملة لتبديد أي معلومات خاطئة عن القانون وأصر على أنها ليس معادي للمسلمين.

خففت الحكومة الهندية موقفها من القانون الجديد، لكن تنفيذه قد بدأ بالفعل وفقد ما مجموعه 25 شخصًا حياتهم في الاحتجاجات في جميع أنحاء الهند.