كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو متداول لـ"قاسم سليماني": نقاتل العرب لإستعادة الإمبراطورية الفارسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيدو لقائد فيلق القدس “قاسم سليماني” في مقابلة تلفزيونية له قبل أكثر من 30 عامًا.

وظهر سليماني في الفيديو شابًا وهو يقول بأنهم يقاتلون العراق لإعادة الامبراطورية الفارسية وبسط نفوذهم في الأرض العربية.

وتحدث قاسم سليماني خلال اللقاء: "عدائنا مع العرب ليس جديدًا، قدمنا تضحيات لكسر شوكتهم وكبح جماحهم وتدمير أمجادهم المزعومة، زاعمًا بأنهم يقاتلون لأجل هدف سامي -على حد قوله-، مضيفًا: المشروع الأهم هو بسط النفوذ وليس هزيمة العراق".

وتابع سليماني في اللقاء التلفزيوني: "نضحي ونقاتل ونموت لكي لا يبقى شبر واحد من أرض فار".

وأعلن التلفزيون العراقي الرسمي، الجمعة، مقتل نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بقصف استهدف عجلتهم على طريق مطار بغداد.

وبحسب وكالات الأنباء، فإن المتحدث باسم ميليشيا الحشد الشعبي، أقر بمقتل قاسم سليماني في قصف استهدف موكبهما بالقرب من مطار بغداد الدولي.

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وأكدت المعلومات، أن التفجير استهدف سيارة على طريق مطار بغداد الدولي أسفر عن مقتل قاسم سليماني ومعه أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي.

واتهم متحدث باسم ميليشيا الحشد الشعبي أميركا وإسرائيل بأنهما وارء مقتل سليماني والمهندس.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” صورة لجثة وأكدت أنها تعود لسليماني، كما نعت صفحة “إيران بالعربية” عبر تويتر أيضا سليماني.

وكان الحشد الشعبي في العراق، أعلن صباح الجمعة، مقتل 5 من أعضائه بينهم مسؤول العلاقات بالحشد و2 من الضيوف كانوا بسيارتين جرى استهدافهما بمطار بغداد الدولي.