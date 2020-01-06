كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة جزائرية نارية بشأن التدخل التركي فى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في آخر اجتماع له مع مجلس الوزراء عدم التدخل في شؤون الغير.

وشدد الرئيس عبد المجيد تبون، على عدم وجود أي إمكانية لعبور قوات تركية من على التراب الجزائري.

وكشف النائب الجزائري عبد الوهاب زعيم، عضو مجلس الأمة الجزائري، أن زيارة وزير الخارجية التركي ، قد يكون الهدف منها الحصول على تطمينات، إلا أن الجزائر لن تتدخل من قريب أو بعيد في هذه العملية، وستكتفي بحماية حدوده البحرية والجوية والبحرية، وهو ما يتماشى مع موقف الجزائر ودستورها الذي يؤكد عدم التدخل العسكري في دول الجوار أو أي دولة.

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كما أكد النائب الجزائري عبد الوهاب زعيم، عضو مجلس الأمة الجزائري، إن بلاده لن تقدم أي رسائل تطمينية لتركيا على أي مستوى.

وأشار إلى ثبات الموقف الجزائري وعدم تغيره أو تقديم أي تسهيلات أو رسائل سياسية تمثل غض الطرف عن العملية، حيث تؤكد الجزائر على ضرورة الحل السلمي.