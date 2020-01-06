كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا: نشعر بالقلق إزاء تصريحات إيران عن الاتفاق النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" عن متحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون، اليوم الاثنين، قوله إن إعلان إيران تخليها عن القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم أمر يثير القلق، وأن بريطانيا ستتحدث بشكل عاجل مع الاحزاب بشأن الخطوات المقبلة التي يتعين اتخاذها.

وقال المتحدث أيضًا، أن هناك اتفاقيات دولية معمول بها لمنع تدمير التراث الثقافي بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب 52 موقعا إيرانيا، بما في ذلك أهداف مهمة للثقافة الإيرانية، إذا هاجمت طهران الأمريكيين أو الأصول الأمريكية.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الابيض في بيان ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب تحدث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لمناقشة الوضع الحالي في العراق وايران.

قدم البيان تفاصيل قليلة عن مضمون المكالمة، وأشار فقط إلى أن الزعيمين "أعادا التأكيد على التحالف الوثيق بين البلدين".

وعلي صعيد اخر، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن مجلس النواب سيصوت هذا الأسبوع على قرار للحد من الأعمال العسكرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بإيران.

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وقالت بيلوسي في بيان في وقت متأخر يوم الأحد "هذا القرار يشبه القرار الذي قدمه السناتور تيم كين في مجلس الشيوخ."

وتابعت قائلة "إنه يؤكد من جديد مسؤوليات الرقابة التي فرضها الكونجرس منذ فترة طويلة من خلال تكليفه بأنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء إضافي من جانب الكونغرس، ستتوقف الأعمال العسكرية للإدارة فيما يتعلق بإيران في غضون 30 يومًا."

من المرجح أن يحظى القرار بالموافقة في مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، لكن احتمالات إقراره أقل تأكيدًا في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه زملاء ترامب الجمهوريون، الذين قال كثير منهم إنهم يؤيدون إجراء الرئيس بشأن إيران.

دعا البرلمان العراقي القوات الأمريكية وقوات أجنبية أخرى إلى المغادرة مع تزايد رد الفعل العنيف ضد مقتل الجنرال الإيراني يوم الجمعة، وتضاعف بسبب تهديدات ترامب باستهداف المواقع الثقافية الإيرانية إذا قامت إيران بالرد.

كما هدد ترامب بفرض عقوبات على العراق وقال إنه إذا طُلب من القوات الأمريكية المغادرة، فسيتعين على الحكومة العراقية أن تدفع لواشنطن مقابل تكلفة قاعدة جوية "باهظة الثمن للغاية" هناك.

