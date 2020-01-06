كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تبدأ أولى خطوات دخول قواتها إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الجيش التركي، بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء.

و في حوار مع محطة "سي.إن.إن ترك" التلفزيونية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "تركيا ترسل أيضاً كبار قادة الجيش".

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وتشهد المنطقة توترات بعد موافقة البرلمان التركي على تفويض أردوغان بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، الأمر الذي واجهه البرلمان الليبي بالرفض، متهماً رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، بالخيانة العظمى.

وأعلن البرلمان التركي، يوم الجمعة الماضي، الموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا؛ لتكون دولة جديدة يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتدخل في شئونها بعد العراق وسوريا، ويفتح باب الأسئلة عن تداعيات هذا القرار، وأسبابه وموقف دول الجوار الليبي من هذا الغزو، وهل سيكون بعضها معبر للقوات التركية لداخل ليبيا؟.