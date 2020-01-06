كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا: قرار إيران بالتخلي عن حدود التخصيب قد يقضي على الصفقة النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس اليوم الاثنين إن إعلان إيران يوم الأحد أنها ستتخلى عن القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم يمكن أن يكون الخطوة الأولى نحو نهاية صفقة نووية مع 2015 ست قوى كبرى.

وكان من المتوقع أن تعلن إيران موقفها الأخير بشأن الصفقة في نهاية هذا الأسبوع. ولكن إعلانها تزامن مع تصاعد كبير للأعمال العدائية مع واشنطن بعد مقتل الولايات المتحدة للقائد العسكري الإيراني الأعلى قاسم سليماني في غارة جوية بدون طيار يوم الجمعة في بغداد.

وقال ماس لإذاعة دويتشلاندفنك، إن ما تم الإعلان عنه ليس متسقًا مع الاتفاقية، بالتأكيد سنتحدث مع إيران مرة أخرى. مضيفًا أن المسؤولين الألمان والفرنسيين والبريطانيين سيناقشون الوضع اليوم الاثنين.

وأضاف أن الوضع لم يصبح أسهل، وقد تكون هذه هي الخطوة الأولى لإنهاء هذه الاتفاقية، والتي ستكون بمثابة خسارة كبيرة، ولذلك سنثقل هذا الأمر بمسؤولية كبيرة جدًا الآن.

وأعلن التلفزيون الحكومي الإيراني أن إيران لن تحترم أي قيود منصوص عليها في الاتفاق الخاص بالنشاط النووي للبلاد. وتشمل هذه القيود على عدد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، وقدرتها على التخصيب، والمستوى الذي يمكن تخصيب اليورانيوم، وكمية اليورانيوم المخصب المخزنة وأنشطتها في مجال البحث والتطوير النووي.

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ولقد تجاوزت إيران بالفعل بثبات حدود الاتفاق على أنشطتها النووية ردًا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 وإعادة فرض واشنطن للعقوبات التي أعاقت تجارة النفط الإيرانية.

وبموجب الاتفاق النووي، وافقت طهران على الحد من أنشطتها النووية في مقابل رفع معظم العقوبات الدولية.

ولدى سؤاله عن قرار إيران بالانسحاب أكثر من التزاماتها بموجب الاتفاقية، قال ماس "هذا قرار يجعل الموقف الصعب بالفعل أكثر صعوبة. لا أحد يريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية".

وتابع: "ما أعلنته إيران لم يعد متفقًا مع الاتفاقية، لذلك سنجلس اليوم مع فرنسا وبريطانيا لاتخاذ قرار بشأن ذلك - كيف نرد على ذلك هذا الأسبوع". موضحًا "لا يمكننا تحمل ذلك دون الرد".

