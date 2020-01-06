كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: وضع آلية لخروج القوات الأجنبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت السلطات العراقية، اليوم الإثنين، في وضع آلية خروج القوات الأجنبية من البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

وقال الناطق باسم القوات العراقية، إن الآلية التي أعدتها الحكومة، تنص على خروج القوات القتالية من الأراضي العراقية، كما تتطرق إلى قضايا الدعم الجوي.

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وأضاف: "قضايا التجهيز والتسليح والدعم اللوجستي تبقى قائمة"، مشيراً إلى أن التفاهمات جارية مع قوات التحالف الدولي المتمثلة بالناتو والولايات المتحدة الأميركية".

وتابع: "المذكرتين اللتين تم رفعهما سابقاً من وزارة الخارجية عام 2014 كانت تشمل مساعدة القوات العراقية في قتال عصابات داعش الإرهابية".