كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة أوغندا تفرق أنصار منافس الرئيس موسيفيني بالغاز المسيل للدموع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شرطة أوغندا، اليوم الاثنين، الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار نجم البوب والأمل الرئاسي، بوبي واين، عندما حاولوا تنظيم مسيرة، مما يبرز العقبات التي يواجهها وهو يسعى إلى إقالة الرئيس الحالي يويري موسيفيني، البالغ من العمر 75 عامًا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

واعتقلت الشرطة في وقت لاحق "واين"، المشرع واسمه الحقيقي روبرت كياجولاني، واتهمته بالسعي لتنظيم تجمع غير قانوني.

وكان "واين" ومجموعة الضغط "بيبور باور" تهدف إلى بدء مشاورات على مستوى البلاد مع مؤيديه بشأن خططه لخوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل، والتي سيسعى فيها إلى عزل "موسيفيني"، الذي حكم أوغندا منذ عام 1986.

وفي سياق منفصل، أكد الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى، يومالاحد 29 ديسمبر، ضرورة الاهتمام بالتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية تجاريا من أجل التخفيف من مشكلة الفقر فى القارة الأفريقية.

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جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس الأوغندى خلال المؤتمر الإفريقى الصيني للتنمية وتقليل الفقر الذي اختتمت أعماله اليوم في كمبالا، بمشاركة ممثلين حكوميين وخبراء وأعضاء وفود من القطاع الخاص بأفريقيا والصين.

وقال الرئيس الأوغندي" يتعين الاهتمام بالتصنيع، خاصة في القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن معظم الإنتاج الزراعي في أفريقيا يتم تصديره في شكل مواد خام، ويعنى هذا أن الدول الأفريقية تفقد الفرص التي تتيح توفير وظائف وكسب أموال، ومن القطاعات الأخرى التي يتعين الاهتمام بها للتخفيف من آثار الفقر، قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

من جانبه، قال تشين تسيجانج نائب رئيس مجلس الدولة الصينى الذى يرأس مكتب التنمية والتخفيف من الفقر" إن بلاده ملتزمة بدعم أفريقيا في حملتها للتخفيف من الفقر، مشيرا إلى أن الصين تهدف إلى القضاء على الفقر بحلول نهاية عام 2020".

وأشارت الحكومة الأوغندية إلى أن المؤتمر يهدف إلى بناء شراكة دولية جديدة وتشجيع الجهود الرامية إلى خفض الفقر وتحقيق التنمية في الدول الإفريقية.