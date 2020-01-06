كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انخفاض الأسهم الهندية والعملة وسط التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت الأسهم الهندية، وكذلك العملة، انخفاضًا حادًا في التجارة الافتتاحية، اليوم الاثنين، ملحوقة بعمليات بيع عالمية. في حين أن أسواق الأسهم قطعت المكاسب التي تحققت في الجلسات السابقة، واخفقت الروبية الهندية مقابل الدولار، وسط مخاوف من تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

انخفض مؤشر Sensex في بورصة بومباي، وهو مؤشر الأسهم الثلاثين، أكثر من 600 نقطة، مخترقًا 41000 علامة. هبط أنيق إلى 12040. كما تجاوزت الروبية الهندية مستوى 72 مقابل الدولار الأمريكي مع ارتفاع أسعار النفط الخام. في افتتاح التجارة، انخفضت العملة الهندية إلى 72.10 مقابل الدولار مقارنة بالإغلاق السابق عند 71.80.

وقال آشيش ناندا، رئيس الأعمال والسلع وتجارة العملات في شركة كوتاك للأوراق المالية، ومستشار رئيسي في الأسهم: "هناك تصعيد كبير في التوتر في الشرق الأوسط بعد الضربات العسكرية وهذا مصدر قلق. لقد غذى الارتفاع في النفط والمعادن الثمينة. كما أنه سيضعف عملتنا المحلية، والتي أغلقت عند 71.80 يوم الجمعة. أسواق الأسهم لا تحب أبدًا عدم اليقين وستؤدي إلى العجز على المدى القصير".

ومقتل قائد فيلق القدس التابعة لقوات الحرس الثوري الإسلامي قاسم سليماني، على يد الولايات المتحدة بظلاله على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، وخاصة اقتصاد النفط وتأثيره على إنتاج واستهلاك النفط الخام. Advertisements

وقد تحدث وزير الشؤون الخارجية س. جايشانكار إلى وزير الخارجية الأمريكي ووزراء خارجية إيران والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، معربًا عن قلقه بشأن الأزمة المستمرة وتبادل مصلحة الهند في أمن واستقرار الخليج.

والمنطقة متوترة منذ أن قتلت الولايات المتحدة قائد الحرس الثوري الإيراني الميجور جنرال قاسم سليماني ومسؤولين عسكريين آخرين في غارة جوية في بغداد يوم الخميس. ووصفتها إيران بأنه عمل إرهابي من الدولة وهددت بالانتقام

ومن المثير للاهتمام، أن الولايات المتحدة طلبت من حوالي عشر دول التفاوض على السلام مع إيران وإزالة التوترات.

وليس من الواضح ما إذا كانت الهند واحدة من الوسطاء حتى لو كانت تويت وزير الشؤون الخارجية تشير إلى أنه كان يتحدث إلى جميع اللاعبين الرئيسيين المشاركين في النزاع.

وفي سلسلة من التغريدات، قال جيشانكار إنه أثناء حديثه إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو "حول الوضع المتطور في منطقة الخليج"، سلط الضوء على مخاطر الهند ومخاوفها.