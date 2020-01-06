كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتفاق النووي الإيراني.. تسلسل للأحداث الرئيسية من الانسحاب الأمريكي إلى الانهيار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التلفزيون الإيراني يوم الأحد، أن طهران ستقلص بدرجة أكبر التزاماتها في الاتفاق النووي، الموقع مع الدول الكبرى الست في 2015، لكنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت السلطات في إيرن، إنها تتخلى عن جميع القيود على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والسداسية الدولية.

وقد قال باراك أوباما في عام 2015، مدافعًا عن اتفاقه النووي مع إيران: "إما أن يتم حله دبلوماسيًا من خلال المفاوضات أو حله بالقوة، من خلال الحرب".

وهدد خليفته، دونالد ترامب يوم الأحد، قبل ساعات من توقف الصفقة رسميًا: "ستضرب الولايات المتحدة بسرعة وبشكل كامل، وربما بطريقة غير متناسبة إذا هاجمت إيران".

وحسبما أوردت وكالة "سبوتنيك"، فإنه فيما يلي جدول زمني لجميع الأحداث الرئيسية التي حدثت بين الولايات المتحدة وإيران منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني.

8 مايو 2018

أعلن الرئيس ترامب انسحابه من الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، المعروف أيضًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

يأتي خطاب ترامب بعد أسبوع من نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، حليفه الرئيسي، ما أسماه وثائق استخباراتية تظهر أن إيران كانت تخفي وتوسع برنامجها النووي على الرغم من الصفقة التي وقعتها مع القوى العالمية.

يشير بعض المحللين إلى أن الوثائق قديمة ولم تعد ذات صلة، وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب امتثال إيران للاتفاق، إنها لا تملك أدلة "موثوق بها" على أن إيران كانت تعمل على إنتاج أسلحة نووية بعد عام 2009.

ومع ذلك، يزعم "ترامب" أن إيران كانت تغش المجتمع الدولي وأنحى باللائمة على الصفقة "المرعبة من جانب واحد" لفشلها في منع إيران من دعم "الوكلاء والميليشيات الإرهابية" في الشرق الأوسط وتطوير الصواريخ البالستية.

9 مايو 2018

هاجم الزعيم الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، "ترامب" وقال، إن تصريحه كان "مثير للسخرية وسطحي". وأضاف، أنه ليس من الممكن لإيران أن تواصل الالتزام بالاتفاقية دون التأكد من أن الموقعين الأوروبيين - بريطانيا وفرنسا وألمانيا - يمكنهم التعامل مع الضغط الأمريكي. يعدون للحفاظ على الاتفاق.

22 مايو 2018

سرد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، 12 مطلبًا صارمًا على إيران لكي تغطيها معاهدة نووية جديدة تأمل الولايات المتحدة في التفاوض بدلاً من خطة العمل الشاملة المشتركة. وتشمل هذه الإنذارات النهائية انتشار الصواريخ الباليستية وأنظمة الصواريخ القادرة على صنع الأسلحة النووية، بالإضافة إلى وقف دعم الجماعات المسلحة الإقليمية.

6 أغسطس 2018

بعد رفض إيران لتلك المطالب، قدم "ترامب" الجولة الأولى من العقوبات الاقتصادية ضد إيران، التي تم رفعها أصلاً بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. وهي تستهدف قطاع السيارات والدين السيادي وشراء الدولار الأمريكي وتوريد أو تجارة المعادن مثل الذهب والألمنيوم والصلب.

5 نوفمبر 2018

أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على قطاعات الاقتصاد الإيراني الحيوية مثل الطاقة وبناء السفن والشحن والخدمات المصرفية. والأهم من ذلك أنها تحظر بيع ونقل النفط والمنتجات البتروكيماوية - المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في إيران. تنطبق مجموعتا العقوبات أيضًا على الشركات والأفراد من غير الولايات المتحدة.

8 أبريل 2019

وصفت الولايات المتحدة، الحرس الثوري الإيراني، ذراع النخبة للجيش الإيراني، بأنه منظمة إرهابية أجنبية - وهي المرة الأولى التي تصنف فيها الولايات المتحدة رسميًا جيش دولة أخرى بأنه جماعة إرهابية. رداً على ذلك، حجبت إيران القيادة المركزية الأمريكية وصنفت حكومة الولايات المتحدة بأنها "حكومة راعية للإرهاب".

22 أبريل 2019

ألغت إدارة ترامب الإعفاءات عن عقوبات النفط الممنوحة سابقًا لبعض أكبر عملاء إيران، وسعت إلى رفع صادراتها النفطية إلى الصفر.

5 مايو 2019

أعلن مستشار الأمن القومي لـ "ترامب"، جون بولتون، المهندس الرئيسي وراء سياسة "الضغط الأقصى" في إيران، عن نشر مجموعة من شركات حاملة الطائرات وأسطول من قاذفات سلاح الجو إلى الشرق الأوسط ردًا على تهديدات غير محددة للقوات الأمريكية من إيران.

8 مايو 2019

Advertisements

في ذكرى انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، أعلنت إيران أنها ستوقف أجزاء من التزاماتها النووية عن طريق زيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب، وتستخدم لتزويد محطات الطاقة النووية، والمياه الثقيلة، وتستخدم كمبرد في المفاعلات النووية.

كما منحت إيران الموقعين الآخرين 60 يومًا لحمايتها من العقوبات الأمريكية؛ خلاف ذلك، سيتجاوز تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 في المئة إلى ما هو أبعد من المنصوص عليه في الاتفاق النووي، والاقتراب من الحصول على قنبلة نووية.

في نفس اليوم، أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات جديدة ضد صناعات الصلب والتعدين الإيرانية.

من مايو إلى يوليو 2019

شُنت الهجمات على عدة ناقلات في الخليج العربي والمنشآت النفطية السعودية، والتي تلقي الولايات المتحدة باللوم فيها على إيران دون دليل. واحتجزت قوات الكوماندوز البريطانية ناقلة عملاقة تحمل النفط الإيراني قبالة جبل طارق، حيث اعترضت إيران ناقلة مملوكة لبريطانيا بعد أسبوعين. يتم إطلاق السفينتين في النهاية.

17 يونيو 2019

أعلنت الولايات المتحدة عن نشر 1000 جندي إضافي في الشرق الأوسط ردًا على حادثة الناقلة.

20 يونيو 2019

أسقطت القوات الإيرانية طائرة تجسس أمريكية بدون طيار قالوا إنها خرقت المجال الجوي الإيراني. أصر البنتاجون على أنه كان في الأراضي الدولية عبر مضيق هرمز. أدى هذا الحادث إلى دونالد ترامب يأمر بضربة انتقامية ضد إيران ، والتي تم إلغاؤها في اللحظة الأخيرة.

1 يوليو 2019

أعلنت إيران أنها تجاوزت عتبة الـ 300 كيلوجرام المتفق عليها دولياً لليورانيوم منخفض التخصيب. كما تعهدت طهران ببدء تخصيب اليورانيوم إلى ما يتجاوز الحد المسموح به وهو 3.67 في المائة بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة.

5 نوفمبر 2019

قالت السلطة النووية الإيرانية، إنها بدأت بضخ الغاز في 1044 جهاز طرد مركزي في محطة فوردو النووية تحت الأرض، والتي كانت تدور في السابق فارغة.

27 ديسمبر 2019

قتل مقاول مدني أمريكي وجرح العديد من القوات الأمريكية والعراقية في هجوم صاروخي على قاعدة عراقية في كركوك. يُعتقد أن جماعة الكتائب حزب الله المدعومة من إيران وراء الهجوم.

29 ديسمبر 2019

قصفت الولايات المتحدة ثلاثة مواقع في العراق وموقعين في سوريا ، مما أسفر عن مقتل 25 مقاتلاً من كتائب حزب الله.

31 ديسمبر 2019

يومين من الاحتجاجات في السفارة الأمريكية في بغداد ضد الضربات الأمريكية.

2 يناير 2020

قتل القائد العسكري الإيراني الأقوى قاسم سليماني و 11 آخرون، بمن فيهم قائد ميليشيا عراقية، فجرًا، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في بغداد. وتعهدت إيران بالانتقام.

5 يناير 2020

عقدت الحكومة الإيرانية مسيرات جنازة ضخمة لـ سليماني، مع مسيرات مماثلة في العراق. أقر نواب عراقيون قرارًا يلزم الحكومة بفرض انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

6 يناير 2020

في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، قالت طهران، إنها لن تمتثل بعد الآن لأي من القيود المنصوص عليها في الاتفاق النووي.