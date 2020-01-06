رسميا.. الرجاء لن يخوض مباراة الدفاع الجديدي وهذا رد العصبة الاحترافية- وثيقة

وافقت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية ، على طلب فريق الرجاء البيضاوي، المتمثل في تأجيل مباراته أمام الدفاع الحسني الجديدي، عن مؤجل الجولة التاسعة من البطولة الاحترافية لكرة القدم وذلك بسبب التزام الفريق الأخضر بمنافستي كأس محمد السادس للأندية العربية وعصبة الأبطال الإفريقية.

ونشر النادي الأخضر، قبل قليل، نص المراسلة التي توصل بها من العصبة، والتي تظهر جوابه عن طلب النادي تأجيل مباراته أمام الدفاع الجديدي، إذ قررت بعد اجتماع جميع الأطراف، تأجيل المباراة إلى غاية السابع من شهر فبراير.

وكان الرجاء، قد قرر البقاء في الجارة الشرقية الجزائر إلى ما بعد مباراته القادمة أمام شبيبة القبائل الجزائري، في إطار رابع مباريات المجموعة الرابعة لعصبة الأبطال الإفريقية، مع العلم أنه خاض مباراة أخرى، السبت الماضي، مع مولودية الجزائر، في إطار المنافسة العربية.