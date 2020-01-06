لجنة بنموسى تستقبل ثمانية أحزاب وجمعيات للمنتخبين خلال الأسبوع الجاري

بعد سلسلة لقاءات جمعتها بزعماء أحزاب ونقابات خلال الأسبوع الماضي، تستعد لجنة بنموسى لاستئناف جلسات استماعها للفاعلين السياسيين، والنقابيين، غدا الثلاثاء، بهدف جمع مساهماتهم في إعداد النموذج التنموي الجديد.
وقالت اللجنة، اليوم الاثنين، إنها من المنتظر أن تستقبل ثمانية أحزاب، ونقابات، في جلسات ينتظر أن تمتد ليومي، الثلاثاء، والأربعاء.
وتضم البرمجة الجديدة للجنة، غدا، لقاءات مع أحزاب الاتحاد الدستوري، والتقدم و الاشتراكية، والحركة الشعبية، بالإضافة إلى الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.
وينتظر أن تستقبل اللجنة، في مقر عملها، بعد غد الأربعاء، أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، إلى جانب الفيدرالية الديمقراطية للشغل وجمعية جهات المغرب.
يشار إلى أنه من بين الأدوات، التي ستعتمدها لجنة بنموسى في إعداد تصورها الجديد، عقد لقاءات حوارية كبرى في بعض الجهات، حيث رجحت مصادر موثوقة أن تنظم اللجنة 6 لقاءات جهوية، خارج محور الرباط – الدارالبيضاء، حيث سيجري الإنصات إلى الفاعلين المدنيين، و«حتى السياسيين إن شاؤوا الحضور».
وتعيد تجربة شكيب بنموسى إلى الأذهان عملية مماثلة كان قد قام بها على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في جهات الصحراء، أثناء تحضير النموذج التنموي الخاص بهذه الأقاليم.
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