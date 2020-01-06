برشلونة يفكر في بديل جيرار بيكي.. 4 بدائل محتملة

بدأ فريق برشلونة الإسباني يفكر في فترة ما بعد المدافع جيرارد بيكي، الذي يدأ يتقدم في السن، ويتراجع مستواه، إذ وضع النادي الكتلوني مجموعة من الخيارات المحتملة، من أجل ضمها خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن 4 أسماء متألقة مرشحة بقوة من أجل الانتقالات للفريق الإسباني في القادم من المناسبات، ويتعلق الأمر بكل من ماتيس دي ليخت، مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، أندرياس كريستنسن، مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، نيكولا ميلينكوفيتش، مدافع فيورنتينا الإيطالي، ودييغو كارلوس، مدافع إشبيلية الإسباني.

ويعتبر ماتياس ديليخت، المدافع السابق لفريق أجاكس الهولندي، من بين الأسماء الوازنة التي قد يرغب النادي في التعاقد معها، بعد أن بصم على بداية “غير موفقة” مع يوفنتوس.