معركة إنجليزية مرتقبة لخطف حكيم زياش في الميركاتو الشتوي

كشف تقرير صحفي، أن معركة إنجليزية مرتقبة من أجل ضم نجم أياكس أمستردام، المغربي حكيم زياش خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
وذكرت صحيفة “ميرور” أن توتنهام وآرسنال دخلا في سباق، من أجل ضم حكيم زياش في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأوضحت الصحيفة أن أياكس لا يمانع رحيل زياش عن الفريق الهولندي، رغم أن عقده مع الفريق سينتهي في صيف 2022.
وأردفت أن أياكس يرغب في الحصول على 43 مليون جنيه إسترليني، من أجل السماح للاعبه بالرحيل.
ويسيل زياش، لعاب أكثر من فريق أوروبي كبير، بيد أن توتنهام وآرسنال هما الفريقان اللذان يتصدران سباق ضم صانع الألعاب الموهوب، والذي تألق بشكل لافت للغاية في السنوات الأخيرة.
ولفت المصدر أن زياش متحمس من أجل خوض تجربة كروية خارج هولندا، خاصة بعدما غير أكثر من زميل سابق له في أياكس، الأجواء على غرار فرينكي دي يونج (برشلونة) وماتياس دي ليخت (يوفنتوس).
ويرغب توتنهام بقيادة مدربه جوزيه مورينيو في ضم زياش، من أجل تعويض الرحيل المحتمل للاعبه كريستيان إيركسن، أما آرسنال يمر بمرحلة إعادة بناء ويحتاج إلى تعزيز صفوفه بأكثر من لاعب مميز.
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