تحليلات: اغتيال سليماني عزز محور المقاومة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجمع محللون أن اغتيال أميركا الجنرال الإيراني قاسم سليماني، عزز محور المقاومة، علما أن قصد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من وراء الاغتيال لربما ضرب عمود البيت الإيراني المناهض لبلاده، غير أن نتيجة عملية الاغتيال كانت معاكسة تماما، ليجد ترامب نفسه أمام محور مقاومة أكثر تماسكا واتساعا، بحسب ما يرى محللون.

كانت الصدمة كبيرة ولكن وجيزة بالنسبة إلى الفصائل العراقية الموالية لإيران، بعدما أقدمت الولايات المتحدة على اغتيال سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس على طريق مطار بغداد الدولي يوم الجمعة. وسرعان ما جمعت تلك الفصائل قواها، وخرجت بخطاب شديد مناهض للولايات المتحدة، أعاد التذكير بفترة الغزو الأميركي للبلاد في العام 2003.

ويقول الباحث في العلاقات الدولية كريم بيطار "سيكون هناك توحيد للصفوف، وتعزيز للعصبية الطائفية، وسرعان ما ستكون لقرار دونالد ترامب نتائج عكسية".

ويضيف أنه في إيران ولبنان والعراق "ستوضع كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جانبا، في مواجهة حالة أمنية طارئة".

وبالفعل، فقد تجلى ذلك في إعادة انتشار سياسي لقوى عراقية كانت خففت من خطابها المعادي لواشنطن في أعقاب دحر تنظيم "داعش" والانتخابات التشريعية التي جرت في أيار/مايو 2018.

واعتبر فصيل "كتائب حزب الله" المنضوي ضمن قوات الحشد الشعبي والموالي لإيران، أن عملية الاغتيال هي "بداية نهاية الوجود الأميركي في المنطقة"، فيما رفع الزعيم مقتدى الصدر سقف المواجهة. فدعا في تغريدة على تويتر "الفصائل العراقية المقاومة (...) إلى اجتماع فوري لإعلان تشكيل أفواج المقاومة الدولية".

وأعاد الصدر إحياء "جيش المهدي" الذي كان له دور كبير في مقارعة الأميركيين عقب دخولهم إلى العراق.

حتى أن الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، الذي كان على خلاف مع الصدر لكن تعتبره الولايات المتحدة "إرهابياً عالمياً"، انضم إلى خط المواجهة ضد الأميركيين في خندق واحد مع غريمه قائلاً "إذا لم تخرجوا أو ماطلتم في ذلك، فستجدون ردا عراقيا قويا سيزلزل الأرض من تحت أقدامكم وسيجعل السماء جحيماً فوق رؤوسكم".

وجاء كلام الخزعلي في أعقاب جلسة برلمانية طارئة، أمس الأحد، دعا فيها النواب الحكومة إلى "إنهاء تواجد أي قوات أجنبية" على أراضي العراق، عبر المباشرة بـ"إلغاء طلب المساعدة" المقدم إلى المجتمع الدولي لقتال تنظيم الدولة الإسلامية.

وبعث المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، برسالة تعزية إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، في خطوة غير مسبوقة بين مرجعيتي النجف وقم.

Advertisements

ويرى الخبير في الحركات الإسلامية قاسم قصير أن "نتائج الاغتيال أعادت توحيد قوى المقاومة وأعادت جعل الأولوية مواجهة الولايات المتحدة".

ويضيف "الاغتيال كان خطأ استراتيجيا، والرد سيكون في كل المنطقة ولن يكون محصوراً في العراق".

وبالفعل، أعاد اغتيال سليماني توحيد الخطاب "الممانع" من طهران إلى بيروت، مرورا بدمشق واليمن والأراضي الفلسطينية.

فرغم العلاقة الوثيقة لإيران مع حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كان بيان حركة حماس التي كانت على قطيعة طويلة مع طهران الأبرز في موقف الفصائل الفلسطينية، مع وصفها الاغتيال بـ"العربدة الأميركية". وشارك رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في عزاء سليماني بطهران.

في اليمن، دعا المتمردون الحوثيون إلى "رد سريع ومباشر" ضد القواعد الأميركية.

وهذا يفسر ما قاله الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، في كلمة له، مساء الأحد، بأن "قاسم سليماني ليس شأنا إيرانيا، بل يعني محور المقاومة ويعني الأمة".

وأضاف "إذا مرت قضية الاغتيال بشكل عابر سنكون أمام بداية خطرة لكل حركات وقيادات ودول ومحور المقاومة".

ولم تتمكن واشنطن من كسب تعاطف الطبقة السياسية الأميركية المنقسمة حول نفوذ إيران المتزايد عبر قرع طبول الحرب ضد إيران، لا بل وحدت صفوف خصومها.

لذا، يرى بيطار أن "السيف المصلت فوق رأس طهران ومخاطر التدخل الأجنبي تثير غضب الإيرانيين (...) سواء من مؤيدي أو معارضي النظام، وحتى في العراق".

ويضيف أن "هذا الاغتيال سينتهي بتقوية النظام الإيراني الذي سيستفيد من ظاهرة التجمع حول رايته، وسيتمكن من اللعب على وتر القومية التي كانت موجودة قبل ثورة العام 1979".