"سامسونغ" تطلق تلفازا قابل للتحرك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت شركة "سامسونغ"، أمس الأحد، تلفازا جديدا، يحمل اسم "سيرو تي في"، صُمم خصيصا لمستخدمي الهواتف الذكية، بشاشة قابلة للتحرك وعرض المحتوى بطريقة عمودية وأفقية.
وأعلنت "سامسونغ" عن تلفازها الجديد "سيرو تي في"، في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، "س إي إس"، في لاس فيغاس، أمس.
وصممت "سامسونغ" تلفازًا بشاشة قابلة للتحرك أفقيا وعموديا، تتيح عرض مقاطع الفيديو العمودية المصورة على الهواتف بطريقة أفضل، ويأخذ التلفاز الجديد اسمه "سيرو" وتعني "عمودية" باللغة الكورية.
وتتوقع "سامسونغ" أن يجذب المنتج الجديد أفراد جيل الألفية الذين غالبًا ما يلتقطون ويشاهدون مقاطع الفيديو العمودية على هواتفهم الذكية، وقد يرغبون في مشاهدتها على شاشة أكبر من شاشة هواتفهم الصغيرة.
ويشبه تصميم التلفاز المزود بشاشة عرض بتقنية "4 كي" وبحجم 43 بوصة، تصميم أجهزة التلفاز الأفقية الأخرى، إلّا أنه مزود بكبسة تغير اتجاه شاشة العرض إلى عمودية عند ضغطه، مثلما يحدث بأجهزة الهواتف المحمولة عند تغيير اتجاه شاشاتها.
كما يمكن لمستخدمي هواتف "سامسونغ غالاكسي"مزامنة تحول اتجاه الشاشة تلقائيًا بناء على ما يعرض على الهاتف في الوقت الفعلي.
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