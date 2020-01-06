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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قائد اللواء 17 مشاة التابع للحوثيين في تعز والان مع التفاصيل
الإثنين 6 يناير 2020
أفادت مصادر محلية في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، بمقتل قيادي عسكري بارز من الموالين للحوثيين.
وبحسب المصادر، فإن قائد ما يسمى باللواء 17 مشاة التابع للمليشيات الحوثية، المدعو علي عبدالرزاق الشرعبي والملقب بأبو زيد قتل، بنيران القوات الحكومية في الربيعي، غرب المدينة.
ويأتي هذا بعد أيام من مقتل القيادي الحوثي محمد العقود و4 من مرافقيه غربي مدينة بحيفان وإصابة اثنين آخرين من عناصر مليشيا الحوثي.
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