اليمن.. انتحار شاب في إب بطريقة مروعة

الإثنين 6 يناير 2020

أقدم شاب على الإنتحار بمحافظة إب وسط اليمن،بطريقة مروعة، في ظل تصاعد ضحايا وأعداد الذين يقدمون على الإنتحار نتيجة تردي الأوضاع المعيشية والإقتصادية بمختلف مديريات المحافظة.



وقالت مصادر محلية إن شاب أقدم على الإنتحار، بعد أن ألقى بنفسه من عمارة مكونة من عدة طوابق في منطقة "شبان" على خط إب ـ السياني جنوب مدينة إب.

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وبحسب المصادر فقد نقل الشاب "م ع أ" إلى المستشفى بعد أن ألقى بنفسه من سطح عمارة منزلهم بمنطقة شبان، بعزلة المكتب بمديرية جبلة، غير أن الشاب فارق الحياة وجرى دفنه مساء الأحد.

وتحدثت المصادر أن الشاب توقف عن عمله قبل أشهر وهو ما جعله يصاب بحالة نفسية قادته إلى الإنتحار، في ظل تصاعد ضحايا وأرقام الإنتحارات في محافظة إب.

وارتفعت حالات الإنتحار في مختلف مديريات إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، ارتفعت إلى أكثر من 16 حالة خلال أشهر، والناجمة عن تردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية بفعل الإنقلاب والحرب التي تشهدها البلاد.