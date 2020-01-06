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هاشتاق #عميد_عائلة_آل_مسعود يتصدر في "تويتر"

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 6 يناير 2020

تصدر هاشتاق #عميد_عائلة_آل_مسعود التريند في المملكة العربية .

 

 

 

 

وتداول ناشطون، الهاشتاق وقدموا التعازي.

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وقال أحدهم "نعزي أنفسنا بفقيد عائله آل مسعود التميمي انا لله وانا اليه راجعون".

 

 

ومضى" رجل قضى عمره كادح ومحب للخير وصابر انهكه وفاة ابنائه وأحبابه الى ان توفت رفيقه عمره زوجته".

 

وتابع "فلم تطول المدة حتى وافته المنيه ليله أمس رحمهم الله".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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