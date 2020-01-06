شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاق #عميد_عائلة_آل_مسعود يتصدر في "تويتر" والان مع التفاصيل

الإثنين 6 يناير 2020 تصدر هاشتاق #عميد_عائلة_آل_مسعود التريند في المملكة العربية السعودية.

وتداول ناشطون، الهاشتاق وقدموا التعازي. Advertisements وقال أحدهم "نعزي أنفسنا بفقيد عائله آل مسعود التميمي انا لله وانا اليه راجعون". ومضى" رجل قضى عمره كادح ومحب للخير وصابر انهكه وفاة ابنائه وأحبابه الى ان توفت رفيقه عمره زوجته". وتابع "فلم تطول المدة حتى وافته المنيه ليله أمس رحمهم الله".

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