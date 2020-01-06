شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين قائد جديد للشرطة العسكرية بتعز والان مع التفاصيل

الإثنين 6 يناير 2020 أفادت مصادر مطلعة في محافظة تعز، بتعيين قائد جديد للشرطة العسكرية في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.

Advertisements وقالت المصادر، إن العميد محمد سالم عبدالله حسن تم تعيينه قائداً لفرع الشرطة العسكرية بمحافظة تعز. ويأتي هذا خلفًا للعميد جمال الشميري.

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