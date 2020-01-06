شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية : ندعم كل إجراءات المملكة لحماية أمنها واستقرارها والان نبدء بالتفاصيل

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الأردني أيمن الصفدي اليوم الاثنين، محادثات ركزت على تطوير العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والمستجدات في المنطقة.

وشدد الصفدي على وقوف الأردن بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما يتخذونه من خطوات لحماية أمنهم واستقرارهم، وأن أمن السعودية كما يؤكد الملك عبدالله الثاني وأمن الأردن واحد لا يتجزأ، مثمنا دعم السعودية للأردن.

وأكد الوزيران خلال لقائهما قبيل انعقاد اجتماع الدول المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، إرادة البلدين الراسخة وزيادة التعاون وتعزيز العلاقات الأخوية.

كما بحثا الأوضاع في المنطقة، وأكدا ضرورة تكثيف الجهود لتجاوز الأزمات الإقليمية وخفض التصعيد وبناء علاقات إقليمية مبنية على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.