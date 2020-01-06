شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس التعاون» يبحث التغيرات الاستراتيجية والسياسة الأمريكية في الخليج والان نبدء بالتفاصيل
في إطار منتدى مجلس التعاون، نظمت الشؤون السياسة والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاثنين، ندوة حول التغيرات الاستراتيجية والسياسة الأمريكية في الخليج.
وقد افتتح الندوة الدكتور عبد العزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، حيث رحب بالمتحدثين الرئيسيين البروفسور جريغوري غوز، رئيس قسم العلاقات الدولية في جامعة تكساس (أي أند إم)، والبروفسور جيسن كاستيلو الأستاذ المشارك في جامعة تكساس(أي أند إم)، وبمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين في الأمانة العامة.
وناقشت الندوة السياسة الخارجية للولايات المتحدة ودور الشرق الأوسط فيها، وكيفية تعامل الإدارة الأمريكية مع منطقة الشرق الأوسط في ضوء المتغيرات التي تشهدها المنطقة.
كما ناقشت الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية وانعكاساتها على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر «مجلس التعاون» يبحث التغيرات الاستراتيجية والسياسة الأمريكية في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.