شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس التعاون» يبحث التغيرات الاستراتيجية والسياسة الأمريكية في الخليج والان نبدء بالتفاصيل

في إطار منتدى مجلس التعاون، نظمت الشؤون السياسة والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاثنين، ندوة حول التغيرات الاستراتيجية والسياسة الأمريكية في الخليج.

وقد افتتح الندوة الدكتور عبد العزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، حيث رحب بالمتحدثين الرئيسيين البروفسور جريغوري غوز، رئيس قسم العلاقات الدولية في جامعة تكساس (أي أند إم)، والبروفسور جيسن كاستيلو الأستاذ المشارك في جامعة تكساس(أي أند إم)، وبمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين في الأمانة العامة.

وناقشت الندوة السياسة الخارجية للولايات المتحدة ودور الشرق الأوسط فيها، وكيفية تعامل الإدارة الأمريكية مع منطقة الشرق الأوسط في ضوء المتغيرات التي تشهدها المنطقة.

كما ناقشت الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية وانعكاساتها على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.