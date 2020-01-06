شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: لا خلفية إرهابية وراء حادث إطلاق النار في مخفر شرطة والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت الشرطة الألمانية غربي البلاد اليوم الاثنين أن المحققين لا يفترضون حاليا وجود خلفية إرهابية وراء رجل هاجم مخفر شرطة وقتل على يد فرد شرطة إثر ذلك.
وأوضحت الشرطة في مدينة مونستر غربي ألمانيا اليوم أن تفتيش شقة القتيل37 عاما لم يثبت الافتراض الأولي بوجود دافع إرهابي لديه.
يذكر أن فرد شرطة أطلق النار على الرجل أمام مخفر شرطة في مدينة جلزنكيرشن غربي ألمانيا مساء أمس الأحد.
وتردد من قبل أن الرجل ضرب على سيارة دورية تابعة للشرطة باستخدام هراوة، وكان معه سكين، وهدد فردي شرطة.
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