الإعلام الأمني تعلن تدمير ثلاثة اوكار لـ'الارهابيين' شرق سامراء

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن تدمير ثلاثة اوكار لـ"الارهابيين" شرق سامراء. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بهدف إلاستمرار في ملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين فضلا عن البحث والتفتيش عن اوكار الإرهاب، نفذت قيادة عمليات سامراء واجب تفتيش في منطقة شرق سامراء (الكوش)".



وأضافت أنه نتج عن الواجب "تدمير ٣ أوكار للارهابيين والعثور على عبوات ناسفة واحزمة متفجرة ومواد تدخل بصناعة المتفجرات ومواد غذائية ووثائق مهمة تخص عناصر داعش".



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